La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Nella parte superiore di questa pagina trovate un estratto ufficiale – in lingua originale – dalla prima puntata di House of the Dragon 2 in cui possiamo vedere, in quella che è una location ben nota a chi ha già visto Il trono di spade, l’incontro fra Jacaerys Velaryon e Cregan Stark.

Che ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.