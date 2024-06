La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Olivia Cooke ha anticipato qualche dettaglio della situazione in cui si ritroverà il suo personaggio, Alicent Hightower, nella stagione 2 di House of the Dragon.

L’attrice ha ricordato che la storia si era interrotta con Alicent che ha fatto salire al trono suo figlio, usurpando quindi Rhaenyra, ed era la regina e una delle persone più potenti a Westeros e ora ha perso quello status.

Olivia ha quindi ammesso:

Alicent è ‘fottutamente’ terrorizzata! Suo figlio ha appena ucciso brutalmente quello di Rhaenyra e sa che sta per scoppiare una Guerra Civile che dividerà la famiglia Targaryen e il regno.

Cooke ha inoltre spiegato che il suo personaggio era consapevole che Aemond si sarebbe ribellato, ma non avrebbe mai potuto immaginare che sarebbe successo in quel modo.

L’attrice ha poi spiegato che il rapporto tra Alicent e Rhaenyra difficilmente potrà tornare nella situazione precedente, essendo praticamente impossibile riallacciare un rapporto quando è avvenuta una morte di quel tipo.

Negli USA la premiere della seconda stagione della serie tratta dai romanzi di George R.R. Martin si terrà il 16 giugno sulla HBO; in Italia la serie andrà in onda in contemporanea su Sky e in streaming su NOW dal 17 giugno.

Nel cast della seconda stagione, composta da otto episodi, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. Fra gli attori della prima stagione che tornano nel cast dei nuovi episodi anche Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall e Matthew Needham.

Che ne pensate dei commenti di Olivia Cooke alla situazione di Alicent nella stagione 2 di House of the Dragon? Cosa vi aspettate dal personaggio?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Extra