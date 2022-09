La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Il profilo ufficiale di HBO su Instagram ha diffuso online una scena tratta dalla sesta puntata di House of the Dragon, la serie prequel di Game of Thrones, che ci permette di dare una prima occhiata a Emma D’Arcy e John Macmillan rispetivamente interpreti delle versioni cresciute della principessa Rhaenyra Targaryen e Ser Laenor Velaryon.

Potete ammirare la clip direttamente qua sotto.

Ma non è tutto. Nella parte superiore della pagina trovate anche l’approfondimento dedicato alla realizzazione della quinta puntata.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Trovate tutte le informazioni su House of the Dragon nella nostra scheda della serie Tv.

