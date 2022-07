La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

In occasione dell’arrivo sugli schermi della serie House of the Dragon verrà lanciata una spettacolare app in realtà aumentata: DracARys.

I giocatori potranno afferrare e far crescere i propri draghi virtuali e ogni creatura sarà totalmente unica in base al modo in cui l’utente se ne prenderà cura.

Le persone potranno inoltre dare ordini alle creature usando dei comandi in Alto Valyrio.

Il comportamento e l’aspetto dei draghi saranno ispirati alle opere di George R.R. Martin.

Ogni drago crescerà in dimensioni e, una volta adulti, potranno vagare per il mondo e interagire con quelli degli altri utenti.

HBO max ha collaborato con il team di The Mill per sviluppare House of the Dragon: DracARys utilizzando il game engine Unity e la tecnologia Lightship di Niantic, con un sound design immersivo di Factory.

Per ora l’app è disponibile sulle piattaforme di Apple e Google Play in 19 nazioni, esclusa l’Italia, ma in futuro dovrebbero essere annunciate altre nazioni.

Nel cast di House of the Dragon, in arrivo il 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Nelle puntate si scoprirà quello che accade quando la famiglia Targaryen, che ha ben 15 draghi, inizia ad affrontare un conflitto interno a causa della scelta di Re Viserys di nominare sua figlia Rhaenyra come erede al trono, pur avendo un erede maschio.

Fonte: ComicBook