La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Con la guerra tra Neri e Verdi oramai entrata nel vivo già dalla prima puntata, House of the Dragon è finalmente tornato con una seconda stagione, e così la promozione è a pieno regime.

In un video per British GQ, Emma D’Arcy, interprete di Rhaenyra Targaryen nella serie HBO, ha ripercorso alcuni dei momenti salienti della prima stagione e ha regalato agli spettatori aneddoti e dietro le quinte di alcune delle sue scene preferite.

Nel video, che potete vedere qui in alto, D’Arcy ha deciso di focalizzarsi in particolare sul confronto tra le amiche d’infanzia ora rivali, Rhaenyra e Alicent, il faccia a faccia tra Rhaneyra e il padre, Viserys, e sul momento in cui la Regina dei Neri mette a punto il suo piano di battaglia contro i Verdi, gli Hightower.

Potete ammirarlo qui in alto.

Che ne pensate? State vedendo House of the Dragon?

