La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Emma D’Arcy, protagonista di House of the Dragon, ha parlato di come reagirà la sua Rhaenyra al dolore per la perdita del figlio.

Alla premiere New Yorkese della serie, come potete vedere nel video qui sopra, l’attrice ha parlato del dolore paralizzante di Rhaenyra:

Riprendiamo due settimane dopo il finale della stagione 1 e Rhaenyra è spiazzata, paralizzata dal dolore e incapace di ragionare lucidamente. La nuova stagione è stata scritta esplorando qualcosa di davvero personale, perché parliamo di dolore familiare. Per me è quando questi show danno il meglio: quando mischiano politica e famiglia.

Nel cast della seconda stagione, composta da otto episodi, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. Fra gli attori della prima stagione che tornano nel cast dei nuovi episodi anche Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall e Matthew Needham.

New-entry nel cast Clinton Liberty nel ruolo di Addam di Hull, Jamie Kenna che interpreterà Ser Alfred Broome, Kieran Bew nei panni di Hugh, Tom Bennett in quelli di Ulf, Tom Taylor sarà Lord Cregan Stark e Vincent Regan interpreterà invece Ser Rickard Thorne. Già annunciati nei nuovi episodi anche Abubakar Salim (Alyn di Hull), Gayle Rankin (Alys Rivers), Freddie Fox (Ser Gwayne Hightower) e Simon Russell Beale nei panni di Ser Simon Strong.

Negli USA la premiere si terrà il 16 giugno sulla HBO; in Italia la serie andrà in onda in contemporanea su Sky e in streaming su NOW dal 17 giugno.

Cosa ne pensate? Fatecelo saper econ un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: YouTube