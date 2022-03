Netflix ha pubblicato ilufficiale di, lo spin-off di Big Mouth che debutterà il prossimosulla piattaforma.

Come potete vedere nel video qui sopra, la serie si concentrerà sugli umani adulti, abbandonando per il momento la vita dei bambini. Ovviamente, ci sarà spazio anche per i problemi tra mostri.

Nel cast, riprenderanno i loro ruoli della serie principale Nick Kroll, Maya Rudolph, Randall Park, Aidy Bryant, David Thewlis, Keke Palmer, Pamela Adlon e Brandon Kyle.

Tra i nuovi arrivi e i ritorni dalle prime stagioni troviamo Goodman Rosie Perez nel ruolo di Petra il Gremlin dell’ambizione, Jemaine Clement che darà la voce a Simon Sex, Thandiwe Newton interpreterà Mona la mostra degli Ormoni, Bobby Cannavale avrà nuovamente il ruolo di Gavin il mostro degli ormoni, Henry Winkler sarà Keith l’addolorato, e infine Maria Bamford interpreterà Tito la zanzara dell’ansia.

Human Resources debutterà il prossimo 18 marzo su Netflix.

Cosa ne pensate del trailer di Human Resources, lo spin-off di Big Mouth? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: YouTube