Francesco Alò ci parla della prima stagione de I Leoni di Sicilia, la serie tratta dal romanzo di Stefania Auci, diretta da Paolo Genovese, con protagonisti Miriam Leone, Michele Riondino, Eduardo Scarpetta, Adele Cammarata e Vinicio Marchioni, disponibile su Disney+.

I Leoni di Sicilia è l’avvincente storia della famiglia Florio. I fratelli Paolo e Ignazio sono due piccoli commercianti di spezie fuggiti da una Calabria ancorata al passato e in cerca di riscatto sociale. In Sicilia s’inventano un futuro, dove a partire da una bottega malmessa danno vita a un’attività florida che il giovane figlio di Paolo, Vincenzo, con le sue idee rivoluzionarie, trasformerà poi in un impero. Tuttavia, a travolgere la vita di Vincenzo, e quella di tutta la famiglia, è l’arrivo dirompente di Giulia, una donna forte e intelligente, in contrasto con le rigide ...