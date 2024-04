Online è stato condiviso il famoso video realizzato dai protagonisti della serie I Soprano e commissionato dai New York Knicks nel tentativo di convincere LeBron James ad entrare nella squadra.

Edie Falco, nel 2021, aveva parlato del filmato che aveva girato insieme a James Gandolfini nel 2010, quando il contratto dello sportivo con i Cleveland Cavaliers era scaduto. Tutte le squadre volevano coinvincere James a giocare per loro e i Knicks avevano ingaggiato i protagonisti dello show cult targato HBO. Nel video realizzato dalla squadra c’erano anche interventi di Chris Rock, Mike Bloomberg, Robert De Niro, Alec Baldwin, Spike Lee e altre star.

Il podcast Finds Out di Pablo Torre ha ora trovato il filmato in cui si vede Carmela, due anni dopo il finale dello show, che è felice di essersi trasferita a New York. Tony risponde che nella Grande Mela la vita è bella, anche se fanno parte del gruppo di protezione testimoni. Carmela chiede quindi: “Ora dobbiamo solo trovare un posto dove possa vivere il tuo amico LeBron. Che tipo è?”. Tony inizia quindi a parlare delle preferenze del campione, sostenendo che sia un tizio moderno che si aspetta però la tradizione.

Edie aveva raccontato che era rimasta sorpresa dal fatto che Gandolfini avesse accettato di riprendere il ruolo di Tony Soprano, considerando che spesso rifiutava le richieste di interpretare l’iconico personaggio:

Ho pensato che fosse uno scherzo il fatto che qualcuno avesse detto che lo avrebbe realizzato… E poi era lì, vestito come Tony. Deve essere stato un fan del basket più grande rispetto a quanto mi fossi resa conto.

James, tuttavia, ha preferito accettare l’accordo con i Miami Beat.

Che ne pensate del video con i protagonisti della serie I Soprano realizzato per convincere LeBron James a trasferirsi a New York?

