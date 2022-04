Apple TV+ ha condiviso ildella serie-evento sulla storia naturale intitolata, progetto sviluppato dai produttori esecutivi Jon Favreau e Mike Gunton e dalla BBC Studios Natural History Unit (Pianeta Terra). A narrare le puntate, come svelano le spettacolare immagini del video che potete vedere qui sopra, è l’esperto Sir David Attenborough.

La serie di cinque episodi farà il suo debutto su Apple TV+ da lunedì 23 maggio a venerdì 27 maggio e trasporterà gli spettatori indietro nel tempo di 66 milioni di anni, alla scoperta del nostro mondo e dei dinosauri che lo popolavano, il tutto arricchito da dettagli sbalorditivi e dalla colonna sonora originale dal pluripremiato premio Oscar Hans Zimmer.

In uscita con un nuovo episodio al giorno, per l’intera settimana, Il pianeta preistorico combina la miglior cinematografia sulla fauna selvatica con le più recenti conoscenze paleontologiche e l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia per mostrare agli spettatori gli habitat e gli abitanti dell’antico pianeta Terra. Un’esperienza unica e immersiva.

La serie è prodotta dal team della BBC Studios Natural History Unit con il supporto degli effetti visivi fotorealistici di MPC (Il re leone, Il libro della giungla).

Il progetto svela fatti poco conosciuti e sorprendenti della vita dei dinosauri, sullo sfondo degli ambienti del Cretaceo, tra cui coste, deserti, acqua dolce, mondi ghiacciati e foreste. Dalle sorprendenti tecniche genitoriali del Tyrannosaurus Rex, fino all’esplorazione delle misteriose profondità degli oceani e dei pericoli mortali provenienti dal cielo, Il pianeta preistorico riporta in vita la storia della Terra come mai prima d’ora.

Il pianeta preistorico è prodotto per Apple TV+ da BBC Studios. I produttori esecutivi sono Jon Favreau e Mike Gunton. Musiche di Hans Zimmer e Andrew Christie per Bleeding Fingers Music. Colonna sonora originale di Zimmer, Anze Rozman e Kara Talve per Bleeding Fingers Music.

Che ne pensate del trailer della serie evento Il pianeta preistorico? Lasciate un commento!

Fonte: Apple TV+