Netflix, in occasione della Geeked Week, ha presentato una nuova clip dell’attesa serie Il problema dei tre corpi, sviluppata da David Benioff e DB Weiss dopo il successo di Game of Thrones, e svelato la data di uscita in streaming. L’appuntamento è previsto per il 21 marzo 2024.

Il primo libro della trilogia di romanzi alla base del progetto seguiva la storia di vendetta di Ye Wenjie, che dopo aver perso il padre aiuta gli alieni a invadere la terra.

La sinossi ufficiale dello show anticipa:

La fatidica decisione di una giovane donna nella Cina degli anni ’60 riecheggia attraverso lo spazio e il tempo fino a raggiungere un gruppo di geniali scienziati nel presente. Quando le leggi della natura si dipanano inspiegabilmente davanti ai loro occhi, un gruppo di brillanti scienziati unisce le forze con un risoluto detective per affrontare la più grande minaccia nella storia dell’umanità.

Nel cast del progetto ci saranno John Bradley, Liam Cunningham, Benedict Wong, Jovan Adepo, Tsai Chin, Eliza Gonzalez, Jess Hong, Marlo Kelly, Alex Sharp, Sea Shimooka, Zine Tseng, e Saamer Usamani.

Alla regia è stato impegnato Derek Tsang, conosciuto per aver diretto Better Days, opera che ha vinto ben otto premi agli Hong Kong Film Award. Tra i progetti diretti dal regista ci sono anche Soulmate, Good Take!, Lacuna e Lover’s Discourse.

Il filmmaker sarà inoltre uno dei produttori esecutivi insieme a Bernadette Caulfield, Rian Johnson, Ram Bergman, Nena Rodrigue, Plan B Entertainment, Rosamund Pike e Robie Uniackeare.

Che ne pensate della clip e della data di uscita della serie Il problema dei tre corpi? State attendendo la serie?

Fonte: Netflix

I film e le serie imperdibili