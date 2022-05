Il trailer della serie, di cui è stato condiviso anche il poster, rivela nuove anticipazioni riguardanti gli episodi in arrivo su Netflix il 24 giugno.Nel video condiviso online si svelano infatti dei dettagli sulla trama del progetto, sottotitolato, come il fatto che la Corea del Nord e quella del Sud abbiano trovato un accordo per porre fine alle ostilità e iniziare un nuovo accordo economico.

Il remake della serie spagnola è stato diretto da Kim Hong-sun e scritto da Ryu Yong-jae.

Nella nuova versione della storia c’è un’area sicura al confine tra Corea del Nord e Corea del Sud, dove c’è una zecca di stato che stampa le nuove banconote in vigore nella nazione per iniziare a gettare le basi di un’economia unificata.

Ryu ha dichiarato di essere un grande fan della versione originale:

Mi è sembrato un segno del destino quando mi è stato offerto di adattare la storia. La premessa di realizzare un remake era intrigante non solo perché è un conflitto tra rapinatori e polizia, ma anche perché aggiunge nuovi strati come la tensione, la sfiducia e l’armonia tra la Corea del Nord e quella del Sud. Una situazione in cui ladri del Nord e del Sud uniscono le forze e i poliziotti del Nord e del Sud devono collaborare per fermarli aggiunge una prospettiva coreana all’idea originale.

Kim ha aggiunto:

Ho amato la storia originale. Propone numerosi personaggi e ognuno di loro è intrigante a modo proprio. Ho pensato che i personaggi sarebbero stati affascinanti ovunque e in ogni momento venga ambientata la storia.

Ecco il poster:

La prima stagione dello show sarà composto da 12 episodi e tra gli interpreti ci sono Yoo ji-tae (Old Boy) nel ruolo del Professore, Jun Jong-seo (Burning) nella parte di Tokyo, Park Hae-soo (Squid Game) che sarà Berlino, Lee Won-jong nella parte di Mosca e Kim Yoon.

Che ne pensate del nuovo trailer e del poster della serie La casa di Carta: Corea? Lasciate un commento!

