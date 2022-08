La NBC ha confermato che un inedito triplo crossover tra le serie originali Law & Order, SVU e Organized Crime andrà in onda giovedì 22 settembre e che questo fungerà da anteprima stagionale per tutti e tre gli show, unendo i tre cast per una storia unica di tre ore. Tecnicamente, la prima ora sarà un episodio di Organized Crime, seguito da SVU e poi da Law & Order.

La trama è incentrata su una giovane ragazza uccisa a sangue freddo, con i detective di Law & Order Cosgrove e Shaw (interpretato dal nuovo ingresso nel cast Mehcad Brooks) alla ricerca del suo assassino. Benson di SVU e Stabler di Organized Crime vengono chiamati ad aiutare e, una volta scoperte le prove chiave, Jack McCoy e Nolan Price di Law & Order “cercano di fare giustizia contro un giro di criminalità internazionale, ma le complicazioni minacciano l’esito del loro caso“, secondo quanto riporta la descrizione ufficiale. Nella parte superiore della pagina potete vedere il promo diffuso dai canali della NBC.

Il produttore esecutivo Dick Wolf ha dichiarato in un comunicato:

Nulla dimostra la potenza del marchio Law & Order più di un ambizioso evento di tre ore con una storia veramente presa da fatti di cronaca che inizia su Organized Crime, poi migra in SVU e infine al processo in Law & Order. Rick [Eid] e Gwen [Sigan] hanno fatto un lavoro straordinario scrivendo una sceneggiatura avvincente, e non riesco a pensare a un modo più grande e migliore per lanciare la nuova stagione di Law & Order giovedì.

Rick Eid, showrunner di Law & Order, aggiunge a TVLine:

A differenza di altri crossover, questo è strutturato e prodotto più come un film. Non si tratta di un passaggio da uno show all’altro. È davvero un’unica storia che coinvolge tutti i personaggi dei diversi show.

