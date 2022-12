Live to Lead: il trailer della docuserie Netflix prodotta dal principe Harry e Meghan Markle

Netflix ha condiviso il trailer della docuserie intitolata Live to Lead, prodotta dal principe Harry e dalla moglie Meghan Markle.

Il progetto, secondo quanto dichiara la coppia nel video, è ispirato a Nelson Mandela che aveva dichiarato che la differenza compiuta nella vita degli altri determina il significato della nostra esistenza.

I sette episodi proporranno interviste a Jacinda Ardern, primo ministro della Nuova Zelanda, l’avvocato Bryan Stevenson, Ruth Bader Ginsburg, all’attivista Greta Thunberg, al campione di rugby Siya Kolisi, Gloria Steineme, e Albie Sachs.

Geoff Blackwell e Ruth Hobday sono produttori esecutivi tramite la loro Blackwell & Ruth, in collaborazione con Cinetic di John Sloss e Archewell, e The Nelson Mandela Foundation.

Blackwell ha diretto la docuserie, ideata nel 2018 in collaborazione con Hobday mentre stavano lavorando a un libro su Nelson Mandela. Il filmmaker ha dichiarato:

Mentre abbiamo lavorato per assorbire 27 anni di lettere personali di Mandela, riflettendo sul suo impegno coraggioso e altruistico nei confronti del benessere degli altri, siamo stati alle prese con delle notizie concentrate senza tregua su alcuni politici internazionali che si comportavano nel modo totalmente opposto – dando spazio senza vergogna ai propri interessi, usando tattiche di divisione e disinformazione per essere al servizio del potere e non delle persone. Questo contrasto ha consolidato il nostro obiettivo di onorare i valori di Mandela dando spazio alle storie di leader che si distinguono grazie al loro coraggio morale, alla convinzione dei loro ideali e valori, e dal dare la priorità agli altri. Abbiamo pubblicato gli scritti di Mandela per oltre un decennio e siamo fortunati nell’avere un rapporto stretto con la Nelson Mandela Foundation. Quando li abbiamo contattati, sono stati calorosamente d’accordo nell’unirsi a noi nel cercare questi individui fonti di ispirazione e chiedere di essere intervistati. L’esperienza di intervistarli e condividere le loro storie ha arricchito tutti noi. Attraverso il loro esempio, questi leader ci ricordano della nostra capacità di essere dei leader e della parte migliore della nostra umanità in un momento in cui il mondo ha bisogno di veri leader, ora più che mai.