Il terzo episodio della stagione 2 di Loki contiene un riferimento al personaggio che avrebbe dovuto essere interpretato da Daniel Craig nel film Doctor Strange nel multiverso della follia.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni.

Nella puntata Loki e Mobius (Tom Hiddleston e Owen Wilson) vanno alla ricerca di una variante di Colui che rimane (Jonathan Majors), dopo che sono state distrutte varie linee temporali.

Durante il loro viaggio, i protagonisti si imbattono in alcune statue che ritraggono i membri della famiglia di Loki: Odino, Thor e Balder il Coraggioso.

L’altro fratello di Thor avrebbe dovuto apparire nel film diretto da Sam Raimi. Nel video Loki si chiede perché hanno incluso Balder, dichiarando che nessuno ne ha mai sentito parlare, anche se Mobius sostiene il contrario.

Daniel Craig, durante il podcast Happy Sad Confused aveva dichiarato che non aveva mai sentito parlare del personaggio, tuttavia la segretezza che circonda ogni progetto della Marvel è conosciuta dai fan e non è quindi da sorprendersi se l’attore non avesse svelato il suo potenziale coinvolgimento nel MCU.

Che ne pensate del riferimento a Balder il Coraggioso, che avrebbe dovuto essere interpretato da Daniel Craig, presente nel terzo episodio della stagione 2 di Loki? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook

I film e le serie imperdibili

Approfondimenti sui Marvel Studios