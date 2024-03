Manca pochissimo: la quarta stagione di Lol: Chi ride è fuori debutterà domani su Prime Video, e per l’occasione abbiamo incontrato alcuni dei concorrenti.

Parliamo di Claudio Santamaria, Rocco Tanica, Loris Fabiani, Giorgio Panariello, Aurora Leone ed Edoardo Ferrario, che il nostro Gabriele Niola ha intervistato a Roma.

I primi 4 episodi del comedy show usciranno su Prime Video il 1 aprile, mentre gli ultimi due debutteranno l’8 aprile.

Questa la lista dei dieci concorrenti, che si sfideranno con la conduzione di Fedez: Diego Abatantuono, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria, Rocco Tanica a cui si aggiunge Loris Fabiani, vincitore del recente LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro.

I concorrenti si sfideranno a rimanere seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente, a far ridere i loro avversari, per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto da chi vincerà.

