Netflix ha lanciato oggi il primo teaser trailer della stagione 3 di, la serie antologica animata creata da David Fincher e Tim Miller che tornerà con otto episodi inediti rivisitando anche tre storyline introdotte nella prima stagione: Tre Robot, Il vantaggio di Sonnie e La testimone.

Nulla sappiamo di più, e per avere maggiori informazioni dovremo aspettare le prossime settimane, in vista dell’uscita della serie il 20 maggio su Netflix.

Nel trailer, che potete vedere qui sopra, troviamo le prime immagini dei nuovi episodi, come sempre molto ambiziosi e variegati in termini di animazione, tra 2D e cgi fotorealistica in 3D, alternando generi diversi, dall’horror al fantasy alla commedia.

Ricordiamo che la prima stagione, composta da 18 cortometraggi, è uscita il 15 marzo 2019 (leggi la recensione).

La seconda, composta da 8 episodi, è arrivata il 14 maggio 2021 (leggi la recensione).