CBS ha pubblicato il primo teaser trailer di Matlock, nuova serie tv con Kathy Bates.

Nel teaser trailer, che potete vedere qui sopra, potete vedere l’attrice interpretare l’iconico ruolo che fu di Andy Griffith.

In Matlock, Kathy Bates interpreta la brillante settantenne Madeline Matlock, che ritorna a lavorare per uno studio legale prestigioso in cui sfruta il suo atteggiamento modesto e le sue tattiche per vincere i casi e portare alla luce la corruzione.

Nel cast anche Skye P. Marshall nei panni di Olympia, Jason Ritter nei panni di Julian, David Del Rio nei panni di Billy e Leah Lewis nei panni di Sarah.

La serie sarà disponibile prossimamente su CBS, ma al momento non ci sono invece notizie sull’uscita italiana.

Fonte: Deadline