Marta Kauffman, co-creatrice di Friends, è stata intervistata dallo show Today e ha parlato della morte di Matthew Perry.

La sceneggiatrice ha spiegato di aver parlato con l’attore due settimane prima e l’interprete di Chandler stava bene:

Era felice e di buon umore. Non sembrava in difficoltà per nulla. Era in una situazione davvero buona ed è per questo motivo che la sua morte sembra così ingiusta.