Jeremy Renner, a un anno dall’incidente in cui ha quasi perso la vita, è apparso durante lo speciale di Capodanno sulla CNN e ha svelato quando inizieranno le riprese della stagione 3 di Mayor of Kingstown.

L’attore, rispondendo alle domande di Anderson Cooper e Andy Cohen, ha infatti spiegato:

Penso di essere pronto, penso di essere abbastanza forte. Vedremo… Ritornerò sul set letteralmente tra una settimana.

Renner ha poi condiviso la propria determinazione nel tornare al lavoro dopo la lunga assenza:

Farò del mio meglio, proverò di impegnarmi il più possibile.

Pochi giorni fa la sua collega Emma Laird aveva anticipato il ritorno sul set del cast condividendo un post in cui esprimeva tutta la sua gioia all’idea di tornare a recitare accanto a Jeremy.

Paramount+ aveva annunciato il rinnovo per la terza stagione di Mayor of Kingstown nel mese di settembre, confermando così che Renner avrebbe ripreso il ruolo di Mike McLusky, un ex detenuto la cui famiglia lavora mediando le dispute tra gang di strada, condannati al carcere, guardie e poliziotti nella cittadina del Michigan che dà il titolo alla serie.

Che ne pensate? Siete felici che le riprese della stagione 3 di Mayor of Kingstown stiano per iniziare?

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: TVLine



I film e le serie imperdibili