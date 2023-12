Un mese e mezzo fa Jeremy Renner ha aggiornato i suoi fan sulle sue condizioni di salute, mostrando un video in cui correva e faceva esercizio fisico per la prima volta da quando ha avuto il terribile incidente con lo spazzaneve che gli è quasi costato la vita.

Ora l’attore ha pubblicato un nuovo aggiornamento sui social, condividendo una storia della sua collega Emma Laird, lasciando intendere che la prossima settimana i due gireranno insieme una sequenza per la terza stagione di Mayor of Kingstown, che dovrebbe debuttare nel 2025. È la prima volta che Renner torna sul set per recitare dopo l’incidente, le operazioni e la lunga riabilitazione.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.