Mercoledì: una featurette svela come è stata portata in vita la Famiglia Addams

Netflix, dopo il trailer ufficiale, ha condiviso anche una featurette dedicata alla serie Mercoledì.

Nel video, che potete vedere qui sopra, si vedono il regista Tim Burton, i creatori della serie e la protagonista Jenna Ortega mentre spiegano in che modo hanno portato in vita l’iconico personaggio e la famiglia Addams.

L’attrice ha infatti sottolineato quanto fosse importante rendere unica la sua interpretazione, considerando che in passato il personaggio è stato portato sugli schermi in modo memorabile.

Ortega ha inoltre preso lezione di musica e di scherma, studiando ogni dettaglio della sua interpretazione.

Mercoledì, la serie di Miles Millar e Alfred Gough (Smallville) diretta da Tim Burton (che ha girato 4 degli 8 episodi) è in arrivo su Netflix quest’autunno.

Nel cast Catherine Zeta-Jones come Morticia, Luis Guzmán come Gomez, Jenna Ortega come Mercoledì e Isaac Ordonez come Pugsley.

Al centro della trama degli episodi ci sarà Mercoledì Addams durante gli anni in cui frequenta la Nevermore Academy e affronta la vita da teenager. Nel cast dell’atteso show ci saranno anche George Burcea (Lurch), Victor Dorobantu (Mano), Gwendoline Christie.

Fonte: YouTube