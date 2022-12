Mercoledì: Mano si diverte a New York in un nuovo video

In un nuovo video per promuovere Mercoledì, lo staff di Netflix ha liberato Mano a New York, facendola interagire coi passanti.

Nel video, che potete vedere qui sopra, Mano si muove indisturbata, tra fontane , passeggini e giri in skateboard. Alcuni passanti la trovano divertente altri scappano terrorizzati. E voi? Come avreste reagito?

Vi ricordiamo, nel caso non lo sapeste che per le scene in cui compare Mano, il mago Victor Dorobantu passava tre ore a prepararsi e doveva indossare un vestito blu ogni volta che il suo personaggio era davanti alla telecamera in modo che il team di VFX potesse eliminarlo nella fase di post-produzione. Dorobantu ha spesso dovuto mettersi in posti inusuali sul set per fare le riprese correttamente, come a testa in giù, sotto il pavimento, dietro le pareti e persino dentro ai muri. Il team aveva a disposizione una valigia piena di mani prostetiche in diverse posizioni pronte all’occorrenza per sostituirlo.

Mercoledì è disponibile in esclusiva su Netflix.

