Mercoledì: il primo trailer svela la Famiglia Addams di Tim Burton!

Dopo le immagini di ieri, Netflix ha lanciato oggi il primo trailer di Mercoledì, la serie di Miles Millar e Alfred Gough (Smallville) diretta da Tim Burton (che ha girato 4 degli 8 episodi) e in arrivo su Netflix quest’autunno. La serie riproporrà La Famiglia Addams in una nuova chiave, incentrandosi in particolare sulla figlia adolescente Mercoledì.

Potete vedere il trailer italiano qui sopra, mentre qui sotto c’è in inglese:

Nel cast Catherine Zeta-Jones come Morticia, Luis Guzmán come Gomez, Jenna Ortega come Mercoledì e Isaac Ordonez come Pugsley.

Al centro della trama degli episodi ci sarà Mercoledì Addams durante gli anni in cui frequenta la Nevermore Academy e affronta la vita da teenager. Nel cast dell’atteso show ci saranno anche George Burcea (Lurch), Victor Dorobantu (Mano), Gwendoline Christie.

Trovate tutte le informazioni su Mercoledì nella nostra scheda