Mercoledì: il video dei titoli di testa della serie Netflix

In uscita nell'autunno del 2022 su Netflix

Il 23 novembre prenderà il via sugli schermi di Netflix la serie Mercoledì e online è ora stato condiviso il video dei titoli di testa della serie.

Il filmato è stato guidato creativamente da Tim Burton ed è accompagnato dalle note di un brano di Danny Elfman che accompagna delle immagini “terrificanti”, tra paesaggi spettrali ed elementi che ricordano i protagonisti della storia.

La serie in 8 episodi è un mystery con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy, descrivendo i tentativi di controllare i suoi poteri paranormali, di sventare una mostruosa serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale e di risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima… tutto ciò mentre esplora nuove e complicate relazioni alla Nevermore.

Nel ruolo della protagonista Mercoledì Addams ci sarà Jenna Ortega, affiancata da Gwendoline Christie (preside Larissa Weems), Jamie McShane (Sheriff Galpin), Percy Hynes White (Xavier Thorpe), Hunter Doohan (Tyler Galpin), Emma Myers (Enid Sinclair), Joy Sunday (Bianca Barclay), Naomi J Ogawa (Yoko Tanaka), Moosa Mostafa (Eugene Ottinger), Georgie Farmer (Ajax Petropolus), Riki Lindhome (Dr.ssa Valerie Kinbott), e Christina Ricci (Marilyn Thornhill).

A interpretare gli altri iconici membri della famiglia Addams saranno invece Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), Luis Guzmán (Gomez Addams), Isaac Ordonez (Pugsley Addams) e Fred Armisen (Zio Fester).

Mercoledì rappresenta il debutto di Tim Burton in una serie TV live-action, e riassume tutti gli elementi caratteristici che hanno reso iconico e amato il regista, dalle atmosfere dark all’estetica gotica. Per gli showrunner e produttori esecutivi Alfred Gough e Miles Millar, “Tim Burton e Mercoledì Addams sono fatti l’uno per l’altra”.

Fonte: Netflix