Monster: primo sguardo a Evan Peters nei panni del serial killer Jeffrey Dahmer

Netflix ha diffuso le primissime immagini di Monster: The Jeffrey Dahmer Story, la nuova miniserie di Ryan Murphy con protagonista Evan Peters.

Nel breve video che potete vedere qui sopra diamo una prima occhiata alla trasformazione dell’attore – volto noto delle serie di Murphy ma che abbiamo visto, tra le altre cose, anche in WandaVision – nel serial killer Jeffrey Dahmer.

Monster racconta la storia di uno dei serial killer più famigerati di sempre, accusato di aver ucciso 15 uomini e ragazzi usando metodi come la mutilazione, la necrofilia e il cannibalismo. Dahmer è stato poi ucciso in prigione da un altro detenuto. Nel cast della serie troviamo anche Richard Jenkins (Six Feet Under, Olive Kitteridge) e Penelope Ann Miller, che interpreteranno Lionel e Joyce, genitori del killer. In particolare il padre, un chimico, fu responsabile di mostrare al figlio come si potevano sbiancare e conservare le ossa animali, una tecnica poi utilizzata dall’uomo una volta cresciuto.

La serie si concentrerà sulla prospettiva delle vittime di Dahmer e darà inoltre spazio all’incompetenza della polizia e all’apatia che ha permesso all’uomo di uccidere per anni, con arresti e scarcerazioni dovute a un sistema legale che lo considerava innocuo.

Murphy ha creato Monster: The Jeffrey Dahmer Story in collaborazione con Ian Brennan, con cui ha collaborato con Ratched, Hollywood e The Politician, e in passato in occasione di Glee e Scream Queens.

Fonte: EW