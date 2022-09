Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer, Evan Peters interpreta il serial killer nel trailer della serie

Evan Peters ha interpretato l’inquietante ruolo del serial killer Jeffrey Dahmer nella serie Mostro, in arrivo su Netflix dal 21 settembre, di cui oggi è stato condiviso il trailer ufficiale.

Il progetto composto da 10 puntate seguirà la storia vera dell’uomo che ha ucciso 17 persone, uomini e ragazzi, dal 1978 al 1991. La storia verrà raccontata dalla prospettiva delle vittime di Dahmer ed esplorerà inoltre l’incompetenza della polizia del Wisconsin duante le indagini, situazione che ha permesso a Dahmer di continuare a uccidere.

Il cast della miniserie, prodotta e creata da Ryan Murphy e Ian Brennan, comprende anche Niecy Nash, Penelope Ann Miller, Shaun J. Brown, Colin Ford e Richard Jenkins.

La sceneggiatura delle puntate è scritta da Murphy, Brennan, Janet Mock, David McMillan, Reilly Smith e Todd Kubrak.

Peters, recentemente apparso in alcuni episodi di WandaVision, ha collaborato a lungo con Ryan Murphy, avendo fatto parte del cast della serie antologica American Horror Story in più occasioni, interpretando vari ruoli nelle storie da brivido ideate per il piccolo schermo.

