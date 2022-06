A pochi giorni dall’uscita disu Disney Plus, ecco arrivare le prime due clip della serie dei Marvel Studios. Nella prima, scopriamo che la giovane Khamala Khan (Iman Vellani) nasconde un costume fatto in casa della sua supereroina preferita: Carol Danvers, ovvero Captain Marvel. Sua madre Muneeba (Zenobia Shroff) le dà il permesso di andare a una festa a tema Avengers. Una delle condizioni, però, è che ci vada vestita come suo padre Yusuf (Mohan Kapur), in un cosplay piuttosto ingombrante da Hulk. Saranno quindi “grande Hulk e piccolo Hulk”!

Nella seconda clip, invece, Khamala testa i suoi super poteri:

La serie debutterà il prossimo 8 giugno su Disney+.

Oltre alla protagonista Iman Vellani, fanno parte del cast di Ms. Marvel anche Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Naki, Azher Usman, Travina Springer e Nimra Bucha.

A dirigere gli episodi della serie il duo composto da Adil El Arbi e Bilall Fallah. Il team di registi è poi composto da Sharmeen Obaid-Chinoy e Meera Menon. La sceneggiatura di Ms. Marvel è scritta da Bisha K. Ali.

Trovate tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda.