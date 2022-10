La stagione 3 di Mythic Quest ha ora un trailer ufficiale che regala le prime anticipazioni dei nuovi episodi della serie che tornerà su Apple TV+ l’11 novembre.

Le dieci puntate inedite mostreranno gli ex colleghi ritrovarsi ora in competizione, situazione che avrà delle conseguenze di ogni tipo che, ovviamente, saranno molto esilaranti e folli. Nella serie sarà inoltre coinvolto Joe Manganiello come guest star.

L’attore apparirà nelle puntate come interprete di Ian in un film, scelta che sorprende (non per i motivi che ci si potrebbe aspettare) il protagonista interpretato da Rob McElhenney.

Nella terza stagione Ian e Poppy (Charlotte Nicdao) saranno alla guida della nuova società GrimPop, mentre i loro ex colleghi continuano il proprio lavoro.

Nel cast ci sono anche David Hornsby, Danny Pudi, Ashly Burch, Imani Hakim, Jessie Ennis e Naomi Ekperigin. Tra le guest, invece, anche Lindsey Kraft e Casey Sander.

La serie è stata creata da McElhenney, Charlie Day e Megan Ganz.

Che ne pensate del trailer della stagione 3 di Mythic Quest? Lasciate un commento!

Fonte: Variety