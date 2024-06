Sean Murray, interprete di Timothy McGee, ha rivelato i retroscena di un incidente avvenuto sul set di NCIS – Unità anticrimine.

L’attore, parlando con Michael Weatherly e Cote de Pablo durante il podcast Off Duty: An NCIS Rewatch, ha spiegato come si è fatto male durante le riprese della seconda stagione.

Nella sequenza McGee sta inseguendo un sospettato e finisce dentro un autolavaggio.

Sean ha ricordato:

Stavo correndo attraverso l’autolavaggio, scena che ho fatto molte volte ed era un autolavaggio realmente funzionante. Mi ricordo di aver compiuto una virata brusca a destra… Le mie scarpe eleganti sono scivolate perché stavo correndo. Sono caduto atterrando sulla mia mano destra.

L’interprete di McGee ha quindi sottolineato:

Come sapete, noi attori del nostro tipo, ci alziamo e continuiamo a fare la scena. Non ci rendiamo nemmeno conto di cosa abbiamo fatto fino a un momento successivo. Ancora oggi ho una mobilità davvero limitata nel mio pollice destro.

La sequenza della caduta non è stata inserita nel montaggio finale della puntata, anche se si vede l’attore ricoperto di sapone, facendo quindi intendere che qualcosa è andato storto.

Cote ha invece ammesso che non si era resa conto che era un incidente non voluto, essendosi convinta che fosse un momento presente nello script.

