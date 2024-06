Netflix ha pubblicato un video in cui annuncia e mostra tutte le novità animate in arrivo nel 2024.

Oltre alla conferma dell’ultima stagione di Big Mouth, il primo sguardo alla stagione 2 di Arcane, nel video possiamo vedere Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie, nuovo film nel mondo di Spongebob con protagonista la sua amica scoiattolo Sandy. La nuova serie animata Terminator Zero, che potrà contare su Timothy Olyphant come voce dell’iconico robot. Le nuove serie K-Pop: Demon Hunters, Zack Snyder’s Twilight of The Gods, e il già annunciato Tomb Raider: The Legend of Lara Croft.

Ovviamente quando ci saranno ulteriori dettagli ve li riporteremo sulle nostre pagine.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: YouTube, 2

I film e le serie imperdibili