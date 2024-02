Netflix ha da poco svelato quali saranno i film e le serie TV in arrivo in streaming nel corso del 2024, una lista, che trovate in questo articolo, decisamente più breve del solito dove non c’è traccia di popolari cavalli di battaglia come Stranger Things o Mercoledì.

Come ci ricorda, giustamente, Deadline anche Netflix non è rimasta illesa dagli effetti del lungo doppio sciopero, quello degli sceneggiatori e degli attori, che per mesi e mesi ha bloccato la macchina produttiva hollywoodiana anche per produzioni che, magari, vengono girate al di fuori degli Stati Uniti, ma che vedono comunque coinvolti talent appartenenti ai suddetti sindacati che, nei mesi di serrata, non potevano chiaramente lavorare alle loro serie.

Per tale ragione, dal Next on Netflix che trovate per maggior comodità anche nella parte superiore di questa pagina, mancano dei pezzi da novanta come Stranger Things 5, Mercoledì 2 e One Piece 2.

La quinta stagione della serie dei fratelli Duffer, le cui riprese sono cominciate a inizio gennaio, non debutterà prima del 2025, con lo stesso gap di tre anni intercorso, per via della pandemia, fra le stagioni 3 e 4. Discorso analogo per la produzione che ha detronizzato Stranger Things in quanto serie più popolare su Netflix, Mercoledì: la stagione 2 verrà girata in Irlanda a partire dal mese di aprile (e un discorso analogo può essere fatto pure per One Piece 2).

Ma a essere colpite non sono solo produzioni gargantuesche come quelle citate che hanno bisogno di budget mostruosi e una lunga post-produzione. Nell’elenco delle serie che non torneranno in streaming su Netflix nel 2024 prosegue infatti con: Sweet Magnolias, Ginny & Georgia, Virgin River,The Lincoln Lawyer,The Watcher, XO, Kitty e The Recruit.

