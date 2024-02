Netflix, il colosso dello streaming di Los Gatos, ha pubblicato un trailer dedicato a tutti i film e le serie Tv in uscita nel corso del 2024.

Un’annata che, anche per Netflix, sarà inevitabilmente col freno tirato, influenzata dagli effetti dello sciopero degli attori e degli sceneggiatori e dai ritardi di produzione che sono conseguiti allo stallo durato svariati mesi che ha, di fatto, bloccato per un lungo periodo i lavori dell’industria dello spettacolo statunitense. Anche se Netflix, più e meglio degli altri suoi competitor, è sempre stata in grado di diversificare globalmente la sua produzione, non è rimasta immune alla cosa.

A ciò bisogna anche unire un generale clima di taglio alle spese che si rifletterà inevitabilmente sulla quantità di contenuti prodotti e proposti tanto che, come abbiamo visto nelle ultime ore, anche la multinazionale leader del settore non si fa scrupoli di sorta nel cancellare, anche dopo una sola stagione, serie di successo come Obliterated dopo aver analizzato l’eventuale convenienza del rapporto fra costi e visualizzazioni.

Nel trailer che trovate nella parte superiore di questa pagina potete scoprire la lista di tutti i film e le serie TV in arrivo nel corso del 2024 su Netflix.

Netflix: i film e le serie TV in uscita in streaming nel 2024

Ecco una tabella con i dati forniti e disponibili finora:

Titolo Tipo Data di Uscita Atlas Film 2024 The Diplomat Stagione 2 Serie 2024 Black Doves Serie 2024 Back in Action Film 2024 Rebel Moon – Part2 2: la sfregiatrice Film 19 aprile 2024 Emily in Paris Stagione 4 Serie 2024 Outer Banks Stagione 4 Serie 2024 The Union Film 16 agosto 2024 Bridgerton Stagione 3 Serie Part 1: 16 maggio 2024, Part 2: 13 giugno 2024 Cobra Kai Stagione 6 Serie 2024 Sweet Tooth Stagione 3 Serie 2024 The Umbrella Academy Stagione 4 Serie 2024 Beverly Hills Cop: Axel F Film 3 luglio 2024 Il problema dei 3 corpi Serie 21 marzo 2024 Hit Man Film 7 giugno 2024 Damsel Serie 8 marzo 2024 American Primeval Serie 2024 Carry-On Film 2024 Senna Serie 2024 Squid Game Stagione 2 Serie 2024 Six Triple Eight Film 2024 Eric Serie 2024 Unfrosted: The Pop-Tart Story Film 3 maggio 2024 Avatar: The Last Airbender Serie 22 febbraio 2024 The Night Agent Stagione 2 Serie 2024

