Nuovo Santa Clause Cercasi: il trailer italiano e il poster della serie con Tim Allen

Disney+ ha condiviso i l trailer italiano e il poster della serie originale Nuovo Santa Clause cercasi. I primi due episodi della serie, composta da sei episodi totali, debutteranno mercoledì 16 novembre in esclusiva sulla piattaforma streaming.

La sinossi anticipa:

Scott Calvin è tornato! Dopo essere stato Babbo Natale per quasi trent’anni, è più allegro che mai. Ma con il declino della popolarità del Natale, diminuisce anche la sua magia natalizia. Scott fatica a tenere il passo con le esigenze del lavoro e a essere presente per la sua famiglia. Quando scopre che esiste un modo per ritirarsi dal suo incarico, Scott prende in considerazione l’idea di dimettersi dalla carica di Babbo Natale e di trovare un degno successore, in modo da diventare un padre e un marito migliore.

La serie è interpretata da Tim Allen (Scott Calvin/Santa Claus), Elizabeth Mitchell (Carol/Signora Claus), Elizabeth Allen-Dick (Sandra), Devin Bright (Noel), Austin Kane (Cal), Matilda Lawler (Betty), Rupali Redd (Grace) e Kal Penn (Simon Choksi).



Il pluripremiato Jack Burditt (30 Rock, Modern Family, Frasier, Unbreakable Kimmy Schmidt) è l’executive producer e showrunner mentre Tim Allen, che ricopre anche il ruolo del protagonista, Kevin Hench (L’uomo di casa), Richard Baker e Rick Messina sono gli executive producer insieme a Jason Winer e Jon Radler per Small Dog Picture Company.



La serie targata Disney Television è una produzione 20th Television, come parte di Disney Television Studios.

Che ne pensate del trailer italiano e del poster di Nuovo Santa Clause Cercasi? Lasciate un commento!

Fonte: Disney