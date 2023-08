Only Murders in the Building

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

HULU ha lanciato oggi il brano completo di Look for the Light, la canzone eseguita da Meryl Streep nel terzo episodio di Only Murders in the Building 3.

La puntata, disponibile da ieri su Disney+ in Italia e intitolata Preparate i fazzoletti, culmina con una scena molto commovente nella quale Loretta Durkin (Meryl Streep) canta la struggente ninna nanna composta da Oliver Putnam (Martin Short) per convincere Donna DeMeo (Lind Emond) e suo figlio Cliff DeMeo (Wesley Taylor) a produrre il suo musical. E se da un lato Donna si mostra diffidente, la canzone riesce a conquistare Cliff, che insiste perché il musical si faccia.

Nell’episodio il brano rappresenta un vero e proprio climax narrativo, e mentre viene eseguito in parallelo vediamo una svolta narrativa importante legata al personaggio di Ben Glenroy (Paul Rudd). Ma il brano diffuso da HULU e presente nella colonna sonora della serie, pubblicata da Universal, è completo, senza le interruzioni dei dialoghi della scena in questione.

La canzone è stata scritta da Benj Pasek e Justin Paul (The Greatest Showman, Dear Evan Hansen) e Sara Bareilles, e viene eseguita da Meryl Streep e Ashley Park.

“È stato così facile dire sì a questo invito”, ha detto Bareilles in una dichiarazione a mezzo stampa. “Amo l’imprevedibilità delle collaborazioni, e non potevo non partecipare a questa. Sono una grande fan di ‘Only Murders’ e di Pasek & Paul, quindi l’idea di scrivere insieme per la prima volta, specialmente per offrire qualcosa a una persona come Meryl Streep, è stato davvero come un sogno. Meryl è stata gentile e concentrata, e ho amato la sua musicalità e la sua volontà di condividere il suo processo. La meravigliosa contromelodia di Ashley Park è stata aggiunta successivamente, e ho avuto i brividi la prima volta che l’ho sentita. Davvero non avrebbe potuto essere un’esperienza più fluida – quanto sono stata fortunata a farne parte!”

Potete sentire il brano, o risentirlo, qui sopra!

Vi ricordiamo che il quarto episodio di Only Murders in the Building sarà disponibile su Disney+ oggi 15 agosto. Trovate tutte le informazioni sulla serie nella nostra scheda.

