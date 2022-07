Only Murders in the Building: il divertente video della canzone Angel in Flip Flops

Only Murders in the Building

Nel quarto episodio della stagione 2 di Only Murders in the Building è stata presentata a sorpresa la canzone Angel in Flip Flops, interpretata da Charles Haden-Church e di cui online è ora stato condiviso il video, il protagonista interpretata da Steve Martin.

Nella puntata si spiega infatti che l’ex star degli anni ’80, attore famoso per aver interpretato il detective Brazzos in una serie poliziesca, aveva inciso una canzone nell’estate del 1989. Il brano, Angel in Flip Flops, aveva debuttato alla posizione numero 83 della classifica dei dischi più venduti in Germania prima della caduta del Muro di Berlino e aveva permesso a Charles di rafforzare il suo legame con la figlia della sua ex fidanzata Lucy (Zoe Colletti).

La canzone è stata scritta da Martin e Kirker Butler, mentre la produzione è stata affidata a Paul Schaffer.

John Hoffman, co-creatore e showrunner della serie, ha dichiarato nel comunicato di presentazione del video:

Quando l’idea è emersa tra i nostri autori pensando al fatto che Charles-Haden Savage, all’apice del successo con la sua serie Brazzos, forse avesse inciso un album che aveva ottenuto una buona accoglienza in Germania prima della caduta del Muro di Berlino, sapevamo che ne dovevamo parlare più a fondo, immediatamente! E quindi l’abbiamo fatto, quando abbiamo condiviso questa idea con Steve Martin, nel giro di un giorno o anche meno, Steve aveva un titolo e una melodia nella sua mente geniale ed eravamo già pronti a procedere. Steve si è messo all’opera con Kirker Butler per dare vita a un classico della fine del ventesimo secolo e poi, incredibilmente, è arrivato Paul Shaffer ad arrangiare questo classico che ora è il nostro Angel in Flip Flops. Stiamo tutti sperando per un revival dell’interesse nei confronti di quella canzone, ovviamente, in Germania e in tutte le parti del mondo senza mura!

Che ne pensate della canzone Angel in Flip Flops tratta dalla stagione 2 di Only Murders in the Building? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulal serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: IndieWire