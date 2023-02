Outer Banks: ecco l’emozionante trailer della stagione 3

Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale della stagione 3 di Outer Banks, come promesso ieri pomeriggio.

La stagione 3 dello show arriverà sulla piattaforma streaming il prossimo 23 febbraio. Potete vedere il trailer qui sopra.

La terza stagione vede i Pogue approdare su un’isola deserta dopo aver perso l’oro ed essere fuggiti da Outer Banks. Per un momento quella che chiamano ufficialmente “Poguelandia” sembra un posto idilliaco dove vivere e i nuovi abitanti trascorrono le loro giornate pescando, nuotando e godendosi lo stile di vita spensierato della loro dimora temporanea. Ma le cose si mettono rapidamente male quando John B, Sarah, Kiara, Pope, JJ e Cleo si ritrovano di nuovo coinvolti in una caccia al tesoro e devono letteralmente fuggire per salvarsi la vita. Si trovano al verde e lontani da casa, non possono fidarsi di nessuno e devono fare i conti con Ward e Rafe, assetati di vendetta, e uno spietato criminale caraibico che non si fermerà davanti a nulla per trovare il bottino. Il tesoro è davvero alla loro portata o si tratta di una trappola per fermarli una volta per tutte? In ogni caso, i Pogue devono lottare contro il mondo e l’unico modo per farcela è restare uniti.

