Starz, per festeggiare San Valentino, ha condiviso il video dei titoli di testa della stagione 7 di Outlander sulle note del tema musicale interpretato da Sinéad O’Connor.

Il video non regala scene inedite tratte dagli episodi dello show con Caitriona Balfe e Sam Heughan in arrivo in estate, tuttavia suggerisce l’atmosfera degli eventi che saranno al centro della trama.

Kristin Atherton sostituirà Laura Donnelly nel ruolo di Jenny Murray, la sorella di Jamie. Tra i ritorni anche quelli di Graham McTavish nel ruolo di Dougal MacKenzie, Nell Hudson che interpreta Laoghaire Fraser, Steven Cree nei panni di Ian Murray, Lotte Verbeek che è Geillis Duncan, Andrew Whipp con il ruolo di Brian Fraser, e Layla Burns nei panni di Joan MacKimmie.

Charles Vandervaart sarà inoltre William Ransom, il figlio di Jamie.

Tra le new entry nell’adattamento dei romanzi di Diana Gabaldon ci saranno Rachel Hunter interpretata da Izzy Meikle-Small, suo fratello Denzell Hunter che è stato affidato a Joey Phillips, Mercy Woodcock che avrà il volto di Gloria Obianyo, Rob Cameron che è una nuova conoscenza di Brianna e Roger ed è interpretato da Chris Fulton, Benedict Arnold che è stato affidato a Rod Hallett, Buck MacKenzie che ha il volto di Diarmaid Murtaugh.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Che ne pensate del video dei titoli di testa della stagione 7 di Outlander? Lasciate un commento!

Fonte: Starz