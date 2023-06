Starz ha condiviso due nuove clip della stagione 7 di Outlander e una featurette dedicata agli episodi inediti.

Nel primo video Jamie condivide con Claire i dettagli di un suo sogno, nella seconda scena si vedono invece i Mackenzie

La featurette mostra invece le star condividere i propri messaggi in occasione dell’Outlander Day e spiegare l’importanza dei fan e l’affetto che gli attori provano nei confronti del sostenitori del progetto televisivo tratto dai romanzi di Diana Gabaldon.

Nella stagione sette, secondo la sinossi ufficiale, Jamie, Claire e la loro famiglia vengono coinvolti nella violenta nascita di una nazione emergente mentre gli eserciti vanno in guerra e le istituzioni britanniche vanno in mille pezzi in occasione di una ribellione armata. La terra che i Fraser chiamano casa è inoltre alle prese con dei cambiamenti. Per proteggere quello che hanno costruito, i Fraser dovranno affrontare la rivoluzione e imparare che, a volte, per difendere ciò che si ama si deve lasciarselo alle spalle. Mentre il conflitto si avvicina a loro, Jamie, Claire, Brianna e Roger dovranno prendere delle decisioni impossibili che potrebbero dividere la loro famiglia.

Kristin Atherton sostituirà Laura Donnelly nel ruolo di Jenny Murray, la sorella di Jamie. Tra i ritorni nello show con star Sam Heughan e Caitriona Balfe, ci sono anche quelli di Graham McTavish nel ruolo di Dougal MacKenzie, Nell Hudson che interpreta Laoghaire Fraser, Steven Cree nei panni di Ian Murray, Lotte Verbeek che è Geillis Duncan, Andrew Whipp con il ruolo di Brian Fraser, e Layla Burns nei panni di Joan MacKimmie.

Charles Vandervaart sarà inoltre William Ransom, il figlio di Jamie.

Tra le new entry nell’adattamento dei romanzi di Diana Gabaldon ci saranno Rachel Hunter interpretata da Izzy Meikle-Small, suo fratello Denzell Hunter che è stato affidato a Joey Phillips, Mercy Woodcock che avrà il volto di Gloria Obianyo, Rob Cameron che è una nuova conoscenza di Brianna e Roger ed è interpretato da Chris Fulton, Benedict Arnold che è stato affidato a Rod Hallett, Buck MacKenzie che ha il volto di Diarmaid Murtaugh.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Che ne pensate della clip e della featurette della stagione 7 di Outlander?

Fonte: Starz