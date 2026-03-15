Good Fortune: il flop cinematografico con Keanu Reeves si prende la sua rivincita in streaming

Pubblicazione: 15 marzo alle 10:30

Nel mondo dello streaming, il destino di un film può ribaltarsi nel giro di pochi mesi. È quello che sta accadendo a Good Fortune, la commedia fantasy diretta da Aziz Ansari con protagonisti Keanu Reeves e Seth Rogen, che dopo un disastroso passaggio nelle sale cinematografiche nell'ottobre 2025 si sta prendendo una clamorosa rivincita su STARZ, dove attualmente occupa la prima posizione tra i titoli più visti negli Stati Uniti.



I numeri del box office raccontano una storia di insuccesso commerciale difficile da ignorare. Prodotto con un budget di 30 milioni di dollari, Good Fortune ha incassato globalmente appena 26,2 milioni, chiudendo quindi con una perdita netta di circa 4 milioni senza considerare i costi di marketing e distribuzione. Il mercato domestico americano ha contribuito con 16,5 milioni, mentre i mercati internazionali hanno aggiunto altri 9,6 milioni, cifre insufficienti per garantire la sostenibilità economica del progetto.



Eppure, a distanza di quasi quattro mesi dall'uscita cinematografica, Good Fortune sta vivendo una seconda vita. La piattaforma STARZ ha accolto il film nel marzo 2026, e gli abbonati americani lo hanno promosso immediatamente al vertice delle classifiche di visualizzazione. Un fenomeno che solleva interrogativi interessanti sulla natura stessa del successo nell'era dello streaming, dove le dinamiche di fruizione seguono logiche completamente diverse rispetto alla sala cinematografica.

Good Fortune - Prime Video

Il film segna il debutto alla regia di Aziz Ansari, volto noto della serialità televisiva grazie a Parks and Recreation e creatore della serie Master of None. Per Good Fortune, Ansari ha firmato anche la sceneggiatura, costruendo una storia che mescola elementi fantasy a una commedia riflessiva sul senso della vita e della fortuna. Accanto a Keanu Reeves, che interpreta Gabriel, e Seth Rogen nel ruolo di un protagonista comune alle prese con eventi straordinari, il cast include nomi come Keke Palmer, Sandra Oh e lo stesso Ansari.



La critica ha accolto il film con una certa benevolenza, certificata da un 78 percento di recensioni positive su Rotten Tomatoes basato su 148 valutazioni professionali, e da un punteggio audience dell'81 percento. Cosa spiega allora questo divario tra il rifiuto del pubblico cinematografico e l'entusiasmo degli abbonati streaming? Le ragioni possono essere molteplici.

Il contesto di visione domestica elimina la barriera economica e temporale dell'uscita in sala: su STARZ, il film è incluso nell'abbonamento, non richiede spostamenti e può essere fruito con la flessibilità tipica dello streaming. Inoltre, la presenza di nomi amati come Keanu Reeves può fare più presa in un catalogo dove la scelta è guidata dal riconoscimento immediato degli attori piuttosto che dalla campagna promozionale.

Good Fortune - Prime Video

C'è poi il fattore scoperta ritardata. Molti film che faticano al botteghino trovano il loro pubblico naturale mesi dopo, quando il passaparola digitale e le recensioni accumulate creano un interesse che al momento dell'uscita non esisteva. Good Fortune potrebbe essere semplicemente arrivato al pubblico giusto nel momento giusto, quando gli abbonati cercavano una commedia leggera e ben recitata senza la pressione di giustificare un biglietto cinematografico.



Il caso di Good Fortune si inserisce in un trend sempre più evidente nell'industria dell'intrattenimento: il successo di un progetto non si misura più esclusivamente dai primi weekend di programmazione, ma si stratifica nel tempo attraverso finestre di distribuzione differenti. Film che sembravano destinati all'oblio commerciale possono trovare una seconda giovinezza su piattaforme dove la coda lunga dell'offerta premia titoli che al cinema sarebbero scomparsi in poche settimane.