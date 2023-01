Pamela, a Love Story: nel trailer Pamela Anderson parla del sex tape al centro della miniserie Pam & Tommy

Il documentario Pamela, a love story arriverà su Netflix il 31 gennaio e nel nuovo trailer si vede Pamela Anderson parlare nuovamente del furto del sex tape, video che era destinato a rimanere privato, al centro anche della miniserie Pam & Tommy.

Nel video la star di Baywatch dichiara:

Ho bloccato quel video rubato escludendolo dalla mia vita per sopravvivere e ora sta di nuovo tutto riemergendo, mi sento male. Voglio prendere il controllo della narrazione per la prima volta.

Anderson sottolinea inoltre che in passato non ha sentito di avere il rispetto che meritava e nel montaggio c’è anche un passaggio di un’intervista in cui una reporter ironizza sulla sua convinzione di essere una “seria attrice”.

Il documentario potrà proporre dei materiali di archivio privati e contenuti tratti dalle sue apparizioni, girati sul set dei suoi progetti e realizzati dai paparazzi.

Pamela ha sottolineato che si è messa in situazioni folli ed è riuscita a sopravvivere. L’attrice ha ribadito:

Non mi importa quello che pensa la gente. Perché quella è l’unica scelta che avevo. Se avessi tenuto conto di ciò che pensavano gli altri non sarei qui.

Il documentario diretto da Ryan White arriverà in streaming mentre sta per debuttare nelle librerie l’autobiografia Love, Pamela e affronterà sicuramente la diffusione del video privato girato dall’attrice insieme al marito Tommy Lee dopo il furto avvenuto nella sua casa. Nella miniserie Pam & Tommy erano Lily James e Sebastian Stan a interpretare le due star.

Che ne pensate del nuovo trailer del documentario Pamela, a Love Story?

Fonte: The Hollywood Reporter