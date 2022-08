Pokémon: Cronache di Arceus è in arrivo su Netflix a settembre, guarda il trailer

Netflix e The Pokémon Company hanno pubblicato il trailer di Pokémon: Cronache di Arceus, uno speciale TV in arrivo sulla piattaforma streaming a settembre.

L’episodio speciale sarà trasmesso in anteprima durante i Mondiali Pokémon di Londra la prossima settimana, per poi debuttare in tutto il mondo a partire dal 23 settembre. Di seguito la sinossi ufficiale:

Quando Ash, Pikachu e amici ricevono un messaggio enigmatico dal Pokémon misterioso Arceus, uniscono le forze con una vecchia conoscenza, Brock, per dirigersi al Monte Corona a indagare. Qui troveranno Heatran fuori controllo e i responsabili, il Team Galassia, che si credeva smantellato. I comandanti della squadra sono decisi a trovare il loro leader scomparso aprendo un varco tra le dimensioni. Con un terzetto di Pokémon leggendari e la Campionessa della Lega di Sinnoh, Camilla, dalla loro parte, i nostri eroi possono contare su un grande aiuto, e ne avranno bisogno di parecchio, se vogliono salvare Sinnoh!

Guarderete Pokémon: Cronache di Arceus su Netflix a settembre? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Twitter