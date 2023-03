The Pokémon Company ha pubblicato il primo trailer della nuova serie Pokémon, pronta a debuttare nel 2023 in tutto il mondo

Nel trailer, che potete vedere qui sopra, un primo sguardo a Liko e Roy, i due protagonisti che dopo oltre 25 anni sostituiranno Ash, e il professor Frede, in groppa al suo Charizard. Potete vedere anche un nuovo poster qui sotto:

La nuova serie debutterà in tutti i mercati a partire dal 2023 e vedrà alla ribalta Sprigatito, Fuecoco e Quaxly, i primi compagni d’avventura dei videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, così come il Pokémon leggendario Rayquaza in versione cromatica. I fan potranno scoprire i misteri del mondo dei Pokémon, con tanto di emozionanti lotte tra Allenatori e spassosi incontri con i Pokémon.

I nuovi episodi della serie Esplorazioni Pokémon Super vanno in onda su K2 alle 9:00 ogni sabato. I fan

possono anche recuperare gli episodi precedenti on demand su Discovery+.

Cosa ne pensate del trailer e del poster nella nuova serie tv dei Pokémon? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Youtube