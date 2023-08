Netflix ha pubblicato la sigla di Power Rangers Cosmic Fury, nuova serie dedicata agli eroi in calzamaglia, confermando il ritorno di Danny Yost come Ranger Blu.

Il produttore esecutivo di Power Rangers Cosmic Fury Simon Bennett è stato intervistato da EW riguardo il ritorno di Billy:

Abbiamo ritenuto che sarebbe stato un punto di riferimento importante per i fan il ritorno di David nello show in un ruolo significativo, interpretando un mentore. E a livello personale, è stato emozionante lavorare con l’originale Ranger Blu. Lo spirito calmo e positivo di David ci ha tenuti tutti con i piedi per terra e ci ha ricordato l’eredità dei Ranger a cui stavamo cercando di rendere giustizia.