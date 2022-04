Apple TV+ ha lanciato i primi teaser di, la docuserie evento sui dinosauri prodotta da BBC Studios e dal team di BBC Studios Natural History Unit per Apple TV+. “Unitevi a noi per una storia che non avete mai sentito… in una scala a cui non avete mai assistito”: la voce di Sir David Attenborough presenta così le prime, epiche immagini di quello che senza dubbio è un progetto molto ambizioso.

La serie in cinque episodi si ripropone di raccontare fatti poco conosciuti e sorprendenti sulla vita dei dinosauri ai tempi del Cretaceo, basandosi sui più recenti studi su queste creature e utilizzando la tecnologia più avanzata a disposizione. Non a caso alla produzione esecutiva c’è Jon Favreau, creatore di film d’animazione fotorealistici come Il re leone. Non è l’unico talento coinvolto: la colonna sonora originale, infatti, è a cura del premio Oscar Hans Zimmer.

Gli episodi andranno in onda sotto forma di evento tra il 23 e il 27 maggio.