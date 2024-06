La seconda stagione di Prisma è disponibile da qualche giorno su Prime Video. Noi di BadTaste.it abbiamo avuto l’opportunità di incontrare il regista Ludovico Bessegato assieme ai protagonisti Mattia Carrano, Lorenzo Zurzolo, Chiara Bordi e Caterina Forza, e abbiamo parlato con loro del successo crescente che ha avuto la prima stagione, e di come questo abbia influito sulle loro vite. Abbiamo chiesto a Bessegato quali sono i parametri che un creatore come lui utilizza per valutare il successo di una serie quando non ci sono dati di ascolto disponibili (Prime Video non rivela queste informazioni), e soprattutto che aspettative ha per la seconda stagione.

Potete vedere i video qui sopra e qui sotto!

Le serie imperdibili