Francesco Alò ci parla di Questo mondo non mi renderà cattivo, la serie animata di Zerocalcare prodotta da MoviMenti e BAO disponibile su Netflix dal 9 giugno 2023.

QUESTO MONDO NON MI RENDERÀ CATTIVO, LA TRAMA

Un vecchio amico torna nel quartiere dopo diversi anni di assenza e fatica a riconoscere il mondo in cui è cresciuto.

Zerocalcare vorrebbe fare qualcosa per lui ma si rende conto di non essere in grado di aiutarlo a sentirsi di nuovo a casa e a fare la scelta giusta per trovare il suo posto nel mondo.

