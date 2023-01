Rabbit Hole: il teaser trailer della nuova serie con Kiefer Sutherland

Paramount + ha condiviso il primo teaser trailer della serie Rabbit Hole , il nuovo progetto con star Kiefer Sutherland che debutterà domenica 26 marzo negli Stati Uniti sugli schermi americani.

Le prime due puntate delle otto che compongono la prima stagione arriveranno poi il giorno successivo a livello internazionale, anche in Italia.

Gli showrunner della nuova serie sono John Requa e Glenn Ficarra, che ha diretto il pilot di This Is Us.

Kiefer Sutherland, nella serie, ha la parte di John Weir, un maestro nel mondo dello spionaggio, che viene incastrato per un omicidio da delle forze potenti con la capacità di influenzare e controllare le popolazioni.

Nel cast ci sono anche Charles Dance, Meta Golding, Enid Graham, Jason Butler Harner, Walt Klink e Rob Yang.

L’attore, conosciuto dal pubblico televisivo per essere stato a lungo la star di 24, tornerà quindi sul piccolo schermo con una storia da atmosfere thriller e che coinvolge il mondo delle spie.

Sutherland, Requa e Ficarra saranno produttori in collaborazione con CBS Studios.

Che ne pensate del teaser trailer di Rabbit Hole? Seguirete la serie?

Fonte: Paramount+