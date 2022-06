In occasione dell’evento Netflix Geeked è stato condiviso ildiIl video, che potete vedere qui sopra, mostra creature di ogni tipo, scontri e lotta per la sopravvivenza in attesa del debutto ufficiale degli episodi previsto per il 14 luglio.

La trama ufficiale della serie anticipa:

Anno 2036 – 14 anni dopo che un virus mortale ha causato un’apocalisse globale, Jade Wesker lotta per la sopravvivenza in un mondo dominato dagli infetti assettati di sangue e da creature folli. In questa carneficina assoluta, Jade viene tormentata dal suo passato a New Raccoon City, dalle spaventose connessioni del padre con la Umbrella Corporation, ma soprattutto da cosa è accaduto alla sorella, Billie.

Nel cast dello show, oltre a Lance Reddick, ci saranno anche Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph, Paola Nuñez, Ahad Raza Mir, Connor Gossatti, e Turlough Convery.

Ad avere l’incarico di showrunner, produttore e sceneggiatore ci sarà Andrew Dabb (Supernatural), in collaborazione con Mary Leah Sutton che è stata produttrice e sceneggiatrice.

Fonte: YouTube