#Come promesso nella giornata di ieri ha pubblicato il primo teaser trailer di, la nuova serie in arrivo questa estate basata sul famoso franchise videoludico.

Il teaser, che potete vedere qui sopra in italiano, mostra i protagonisti dello show in due momenti temporali diversi, inoltre è accompagnato da questa breve descrizione:

Non succede mai nulla nella pacifica New Raccoon City. Il leggendario franchise di Resident Evil porta la lotta per la sopravvivenza su Netflix dal 14 luglio.

La trama ufficiale anticipa:

Anno 2036 – 14 anni dopo che un virus mortale ha causato un’apocalisse globale, Jade Wesker lotta per la sopravvivenza in un mondo dominato dagli infetti assettati di sangue e da creature folli. In questa carneficina assoluta, Jade viene tormentata dal suo passato a New Raccoon City, dalle spaventose connessioni del padre con la Umbrella Corporation, ma soprattutto da cosa è accaduto alla sorella, Billie.